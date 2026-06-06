بدءاً من الغد.. مسار بديل للشاحنات جراء صيانة جسر الإسمنت بريف حمص

حمص-سانا
أعلنت محافظة حمص عن تحويل مسار حركة الشاحنات على محور حمص – حماة وبالعكس، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الأحد، وذلك بهدف تنفيذ أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجسر الإسمنت في منطقة الرستن.
وأوضحت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه سيتم إيقاف مرور الشاحنات على مسار حمص – الرستن – حماة وبالعكس بشكل مؤقت، واعتماد طريق حماة – السلمية – مفرق المختارية كمسار بديل لحركة الشاحنات، مشيرة إلى أن العمل بهذا التحويل سيستمر لمدة عشرين يوماً، ريثما يتم الانتهاء من الأعمال الفنية المقررة.
ودعت المحافظة السائقين وأصحاب الشاحنات إلى الالتزام بالمسار البديل والتقيد باللوحات والإشارات المرورية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، بما يسهم في ضمان السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ الأعمال.
يذكر أن جسر معمل الإسمنت أو جسر الرستن الصغير يقع على أوتوستراد حمص-حماة الدولي (M5) في ريف حمص الشمالي، عند مدخل مدينة الرستن، ويعد محوراً مهماً يربط ضفتي الأوتوستراد، وتعمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية على إعادة تأهيله لتحسين السلامة المرورية وخدمة حركة النقل.