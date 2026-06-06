بدءاً من الغد.. مسار بديل للشاحنات جراء صيانة جسر الإسمنت بريف حمص

حمص-سانا ‏

أعلنت محافظة حمص عن تحويل مسار حركة الشاحنات على محور حمص – ‏حماة وبالعكس، اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً من يوم غد الأحد، وذلك بهدف ‏تنفيذ أعمال الصيانة والترميم اللازمة لجسر الإسمنت في منطقة الرستن.‏

وأوضحت المحافظة عبر قناتها على تلغرام اليوم السبت، أنه سيتم إيقاف مرور ‏الشاحنات على مسار حمص – الرستن – حماة وبالعكس بشكل مؤقت، واعتماد ‏طريق حماة – السلمية – مفرق المختارية كمسار بديل لحركة الشاحنات، مشيرة ‏إلى أن العمل بهذا التحويل سيستمر لمدة عشرين يوماً، ريثما يتم الانتهاء من ‏الأعمال الفنية المقررة.‏

ودعت المحافظة السائقين وأصحاب الشاحنات إلى الالتزام بالمسار البديل والتقيد ‏باللوحات والإشارات المرورية والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، بما ‏يسهم في ضمان السلامة العامة وانسيابية الحركة المرورية خلال فترة تنفيذ ‏الأعمال.‏

يذكر أن جسر معمل الإسمنت أو جسر الرستن الصغير يقع على أوتوستراد ‌‏حمص-حماة الدولي‎ (M5) ‎في ريف حمص الشمالي، عند مدخل مدينة ‏الرستن، ‏ويعد محوراً مهماً يربط ضفتي الأوتوستراد، وتعمل ‏المؤسسة العامة للمواصلات ‏الطرقية على إعادة تأهيله لتحسين السلامة ‏المرورية وخدمة حركة النقل‎.‎