البديوي: الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تصعيد خطير يهدد أمن ‏المنطقة

جاسم محمد البديوي 860x645 1 البديوي: الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تصعيد خطير يهدد أمن ‏المنطقة

الرياض-سانا

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم ‏السبت، استمرار الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكداً أن ‏هذه الأعمال الإرهابية تشكل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول يهدد أمن المنطقة، ‏وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية.

وأوضح البديوي في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس أن استمرار النظام ‏الإيراني في أعماله واستهدافه للبنية التحتية والمنشآت المدنية، يعد دليلاً على سعيه ‏لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن أمن مملكة البحرين ودولة الكويت جزء ‏لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكداً وقوف دول المجلس في موقف موحد ‏وثابت إلى جانبهما، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما ‏وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.

وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا صباح اليوم لهجمات إيرانية ‌‏بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي ‌‏على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار ‌‏الرئيسي في البلاد.

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