البديوي: الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين تصعيد خطير يهدد أمن ‏المنطقة

الرياض-سانا
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي اليوم السبت، استمرار الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكداً أن هذه الأعمال الإرهابية تشكل تصعيداً خطيراً وغير مسؤول يهدد أمن المنطقة، وانتهاكاً سافراً لجميع القوانين والأعراف الدولية.
وأوضح البديوي في بيان نشر على الموقع الرسمي للمجلس أن استمرار النظام الإيراني في أعماله واستهدافه للبنية التحتية والمنشآت المدنية، يعد دليلاً على سعيه لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وتقويض جهود السلام.
وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أن أمن مملكة البحرين ودولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون، مؤكداً وقوف دول المجلس في موقف موحد وثابت إلى جانبهما، ودعمها الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذانها لحماية أمنهما وصون سيادتهما وسلامة أراضيهما.
وكانت كل من الكويت ومملكة البحرين تعرضتا صباح اليوم لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيّرة، كما أسفرت هجمات مماثلة يوم الأربعاء الماضي على مطار الكويت عن مقتل شخص وجرح 63 آخرين، وألحقت أضراراً بالمطار الرئيسي في البلاد.