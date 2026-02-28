البحرين تطلب من رعاياها مغادرة إيران فوراً

المنامة-سانا

طلبت البحرين اليوم السبت من جميع رعاياها الموجودين في إيران المغادرة فوراً، وذلك عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن وزارة الخارجية قولها في بيان: “على جميع المواطنين البحرينيين الموجودين في إيران المغادرة فوراً عبر المنافذ المتاحة حفاظاً على أمنهم وسلامتهم”.

ودعت الخارجية كل البحرينيين المقيمين في إيران إلى التعاون الكامل والتنسيق مع الوزارة لمغادرتهم إيران، مع التأكيد على ضرورة التواصل الفوري مع مركز الاتصال والمتابعة في الوزارة على مدار الساعة عند الحاجة أو في حال حدوث أي طارئ.

وتعرضت دول البحرين وقطر والإمارات والكويت والأردن لاعتداءات إيرانية بالصواريخ في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك على إيران.

