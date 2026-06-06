الكويت تدين الاعتداءات الإيرانية وتؤكد حقها في اتخاذ الإجراءات لحماية أمنها

الكويت-سانا

أدانت وزارة الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية المتكررة على أراضيها، والتي وقع آخرها فجر اليوم في تصعيدٍ يشكل تهديداً مباشراً لأمن المنطقة واستقرارها.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، على منصة إكس اليوم السبت، أن الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها، وخرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، إضافة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشكل تصعيداً خطيراً في وقت يبذل فيه المجتمع الدولي جهوداً لخفض التوتر ووقف العمليات القتالية، محذرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

وشدد البيان على أن الكويت لا يمكنها القبول أو التبرير لهذه الاعتداءات تحت أي ذريعة، مؤكداً أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية.

وتصدت القوات الكويتية والبحرينية في وقت سابق اليوم لاعتداء إيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة.