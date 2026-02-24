ثلاثة قتلى في ضربة أميركية استهدفت زورقاً في البحر الكاريبي

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي، أمس الإثنين، مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت زورقاً، تشتبه واشنطن بأنه يُستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة الجنوبية في الجيش قولها في منشور على منصة “x”: “إن الزورق كان يعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ ويشارك في عمليات تهريب للمخدرات”، وتضمّن المنشور تسجيل فيديو يظهر انفجاراً دمّر زورقاً متوقّفاً.

ومنذ أيلول الماضي، تستهدف القوات الأميركية زوارق تشتبه في أنها تُستَخدَم في تهريب المخدرات، وقد رفعت ضربة أمس حصيلة قتلى هذه الضربات إلى 150 على الأقل.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنها تخوض حرباً ضد “إرهابيي مخدرات” ينشطون في أميركا اللاتينية، لكنها لم تقدّم أي دليل على أن الزوارق المستهدفة ضالعة في تهريب المخدرات، ما أثار تساؤلات كبيرة حول مشروعية هذه الضربات.