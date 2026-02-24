ثلاثة قتلى في ضربة أميركية استهدفت زورقاً في البحر الكاريبي

20260214044911469 ثلاثة قتلى في ضربة أميركية استهدفت زورقاً في البحر الكاريبي

واشنطن-سانا

أعلن الجيش الأميركي، أمس الإثنين، مقتل ثلاثة أشخاص في ضربة أميركية استهدفت زورقاً، تشتبه واشنطن بأنه يُستخدم لتهريب المخدرات في البحر الكاريبي.

ونقلت وكالة فرانس برس عن القيادة الجنوبية في الجيش قولها في منشور على منصة “x”: “إن الزورق كان يعبر طرق تهريب مخدرات معروفة في شرق المحيط الهادئ ويشارك في عمليات تهريب للمخدرات”، وتضمّن المنشور تسجيل فيديو يظهر انفجاراً دمّر زورقاً متوقّفاً.

ومنذ أيلول الماضي، تستهدف القوات الأميركية زوارق تشتبه في أنها تُستَخدَم في تهريب المخدرات، وقد رفعت ضربة أمس حصيلة قتلى هذه الضربات إلى 150 على الأقل.

وتقول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنها تخوض حرباً ضد “إرهابيي مخدرات” ينشطون في أميركا اللاتينية، لكنها لم تقدّم أي دليل على أن الزوارق المستهدفة ضالعة في تهريب المخدرات، ما أثار تساؤلات كبيرة حول مشروعية هذه الضربات.

الأونروا: 12 ألف طفل فلسطيني يعيشون حالة نزوح قسري بالضفة الغربية
مع استمرار النزاعات والحروب.. شركات السلاح العالمية تحقق قفزة قياسية في إيراداتها العام الماضي
قاضية أمريكية تعرقل قراراً بإنهاء الوضع القانوني المؤقت للسوريين
مجلس الأمن يناقش تطورات القضية الفلسطينية ويطالب بوقف الاستيطان في الضفة الغربية
ترامب يجدد تحذيراته لإيران من فشل التوصل لاتفاق نووي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك