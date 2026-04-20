الصفدي يؤكد ضرورة تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني

بروكسل-سانا

أكد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أهمية تكاتف الجهود الدولية لدعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي يواجه ضغوطاً متزايدة جراء الحصار الاقتصادي الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن الصفدي، قوله خلال مشاركته اليوم الإثنين في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني في العاصمة البلجيكية بروكسل: “إن الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني هو استثمار في السلام، الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بتلبية حق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة”.

ودعا الصفدي إلى ضرورة الوقف الفوري للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك الاستيطان وضم الأراضي، والانتهاكات المستمرة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

كما شدد الوزير الأردني على وجوب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كافٍ ومستدام لإنهاء الكارثة الإنسانية هناك، مؤكداً ضرورة تنفيذ كامل بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالقطاع وقرار مجلس الأمن رقم 2803.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول 2025، ما أدى إلى مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين فضلاً عن مقتل أكثر من 72 ألف فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف خلال حرب الإبادة في القطاع، والتي استمرت لأكثر من عامين.