مقتل 7 أشخاص بانفجار في منجم فحم غير قانوني في كولومبيا

بوغوتا-سانا



أعلنت السلطات الكولومبية مصرع 7 عمال بانفجار في منجم فحم غير قانوني في كولومبيا، نجم عن تراكم غاز الميثان.



ونقلت وكالة “فرانس برس”، اليوم السبت، عن الوكالة الوطنية للتعدين في كولومبيا قولها: إنه عُثر على الضحية الأولى بعد وقت قصير من الانفجار الذي وقع أول أمس الخميس، في حين انتشلت بقية الجثث أمس الجمعة.

وأفاد حاكم المنطقة خورخي إميليو ري في منشور له على “إكس”، بأن الانفجار أسفر عن مصرع 7 أشخاص، مؤكداً أن الوكالة الوطنية للتعدين في كولومبيا ستجري التحقيقات اللازمة، لتحديد أسباب هذه الحادثة”.

وتكثر الحوادث في مناجم الفحم القانونية وغير القانونية في وسط كولومبيا، ويعود ذلك إلى عدم امتثال العمال لبروتوكولات السلامة.



وكان أيار الماضي شهد انفجارين آخرين أسفرا عن مقتل 13 عاملاً، أحدهما وقع في سوتاتوسا أيضاً.