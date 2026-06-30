ناسا: الزلزالان في فنزويلا تسببا بأضرار واسعة في 58 ألف مبنى سكني

كراكاس-سانا‏

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن الزلزالين القويين اللذين ضربا ‏فنزويلا الأسبوع الماضي، تسببا بأضرار أو دمار في أكثر من 58 ألف مبنى ‏سكني.‏

ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، عن الباحثين كوري شير وجامون ‏فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون، قولهما: إن نحو 58 ألفاً و870 مبنى ‏تضررت أو دُمّرت في المناطق المتأثرة، استناداً إلى بيانات رادارية التقطتها ‏أقمار صناعية في الـ 25 من حزيران، أي بعد يوم من وقوع الزلزالين.‏

واعتمد الباحثان على بيانات القمر الاصطناعي “سنتينل-1” التابع لوكالة ‏الفضاء الأوروبية، المزود بتقنية الرادار عالي الدقة، مشيرين إلى أن هذا ‏التقدير أولي وسريع ويعكس تغيرات مفاجئة في سطح الأرض قد ترتبط ‏بالأضرار، دون أن يكون قد تم التحقق منه ميدانياً.‏

في المقابل، أفاد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز بأن ‌‏855 مبنى تضررت جراء الزلزالين، بينها 189 مبنى انهارت بشكل كلي.‏

وجاء الزلزالان، وهما الأقوى منذ أكثر من قرن، في وقت تعاني فيه فنزويلا ‏من أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ نحو عقد، أدت إلى تدهور البنية التحتية ‏والخدمات العامة.‏

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي ‏رودريغيز في وقت سابق ‏اليوم، أن حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب شمال البلاد ‏الأربعاء ‏الماضي ارتفعت إلى 1719 قتيلاً ، مع انهيار وتضرر مئات المباني.‏