ناسا: الزلزالان في فنزويلا تسببا بأضرار واسعة في 58 ألف مبنى سكني

كراكاس-سانا
أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” أن الزلزالين القويين اللذين ضربا فنزويلا الأسبوع الماضي، تسببا بأضرار أو دمار في أكثر من 58 ألف مبنى سكني.
ونقلت وكالة فرانس برس اليوم الثلاثاء، عن الباحثين كوري شير وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون، قولهما: إن نحو 58 ألفاً و870 مبنى تضررت أو دُمّرت في المناطق المتأثرة، استناداً إلى بيانات رادارية التقطتها أقمار صناعية في الـ 25 من حزيران، أي بعد يوم من وقوع الزلزالين.
واعتمد الباحثان على بيانات القمر الاصطناعي “سنتينل-1” التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، المزود بتقنية الرادار عالي الدقة، مشيرين إلى أن هذا التقدير أولي وسريع ويعكس تغيرات مفاجئة في سطح الأرض قد ترتبط بالأضرار، دون أن يكون قد تم التحقق منه ميدانياً.
في المقابل، أفاد رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز بأن 855 مبنى تضررت جراء الزلزالين، بينها 189 مبنى انهارت بشكل كلي.
وجاء الزلزالان، وهما الأقوى منذ أكثر من قرن، في وقت تعاني فيه فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة مستمرة منذ نحو عقد، أدت إلى تدهور البنية التحتية والخدمات العامة.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز في وقت سابق اليوم، أن حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب شمال البلاد الأربعاء الماضي ارتفعت إلى 1719 قتيلاً ، مع انهيار وتضرر مئات المباني.