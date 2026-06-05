القضاء الفرنسي يفتح تحقيقاً في تعذيب القوات الإسرائيلية لناشطين مشاركين بأسطول الصمود

باريس-سانا

فتحت السلطات القضائية الفرنسية اليوم الجمعة تحقيقاً أولياً في ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال تعذيب وجرائم حرب بحق مواطنين فرنسيين شاركوا في “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.



وذكرت وكالة فرانس برس، أن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب أوضحت أنها عهدت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية بالتحقيق في القضية، وذلك بموجب الشبهات المتعلقة بـتعذيب القوات الإسرائيلية للناشطين المشاركين في الأسطول الذين اعتقلتهم وفقاً لاتفاقية نيويورك لعام 1984، إلى جانب ارتكابها “جرائم حرب”.



وجاء ذلك بعد أن أحال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بلاغاً رسمياً بالحادثة إلى الجهات القضائية المعنية، استجابة للمطالبات الفرنسية الرسمية بضرورة محاسبة الاحتلال على الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها الرعايا الفرنسيون المحتجزون.



وكانت بحرية الاحتلال الإسرائيلي هاجمت في الثامن عشر من أيار الماضي قوارب “أسطول الصمود” في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط، والتي ضمت نحو 50 قارباً وعلى متنها 428 ناشطاً من 44 دولة، بينهم 37 ناشطاً فرنسياً، حيث أقدمت على اعتقالهم جميعاً ومنعهم من إيصال المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر.