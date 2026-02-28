الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لصواريخ باليستية إيرانية

photo 2026 02 28 16 48 41 الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لصواريخ باليستية إيرانية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح لعدد من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استهدفت قاعدة “علي السالم” الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الوزارة سعود العطوان، قوله: “إن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وواجباتها في الدفاع عن سيادة دولة الكويت، والتصدي لأي تهديد لأمن واستقرار البلاد”.

وشنّت إيران عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، اعتداءات بالصواريخ على كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وأدانت هذه الدول الاعتداءات على أراضيها، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة مواطنيها.

أسيلسان التركية توقع عقداً مع الناتو لتوريد أنظمة التعرف على الصديق والعدو
حصيلة ضحايا انهيار التربة في إندونيسيا ترتفع إلى 74 قتيلاً
اليابان تحتجز قارباً صينياً وتعتقل قبطانه
الأمم المتحدة: اليوم آخر مهلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
رئيس جيبوتي يعلن ترشحه لولاية رئاسية سادسة في الانتخابات المقبلة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك