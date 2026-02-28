الدفاع الجوي الكويتي يتصدى لصواريخ باليستية إيرانية

الكويت-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم السبت، أن دفاعاتها الجوية تصدت بنجاح لعدد من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي استهدفت قاعدة “علي السالم” الجوية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المتحدث باسم الوزارة سعود العطوان، قوله: “إن رئاسة الأركان العامة للجيش تؤكد أن القوات المسلحة تواصل تنفيذ مهامها وواجباتها في الدفاع عن سيادة دولة الكويت، والتصدي لأي تهديد لأمن واستقرار البلاد”.

وشنّت إيران عقب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي المشترك عليها، اعتداءات بالصواريخ على كل من قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وأدانت هذه الدول الاعتداءات على أراضيها، مؤكدة أنها تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة مواطنيها.