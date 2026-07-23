اليابان تدعو إلى استمرار الدعم الدولي لفلسطين وتعزيز جهود التنمية

20260723 07 1674576 L اليابان تدعو إلى استمرار الدعم الدولي لفلسطين وتعزيز جهود التنمية

مانيلا-سانا

أعرب وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو عن أمله في استمرار تنامي الدعم الدولي لفلسطين، مؤكداً أهمية ذلك في دعم جهود التنمية وتحقيق حل الدولتين.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن موتيغي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري لمؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية “CEAPAD”، الذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس الأربعاء قوله: “إن بقاء فلسطين أمر ضروري لتحقيق حل الدولتين”.

وأكد موتيغي أهمية برنامج CEAPAD لدعم فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الإطار يمكن أن يسهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية من خلال تنمية الموارد البشرية على المديين المتوسط والطويل، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والسياحة.

وكانت اليابان أطلقت إطار مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية عام 2013، بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى دعم فلسطين وتعزيز التنمية فيها.

الصحة العالمية:7 مليارات دولار تكلفة إعادة بناء القطاع الصحي في غزة
هيئة بحرية: اقتراب زورق من ناقلة قبالة سواحل اليمن
أكسيوس: اتفاق وشيك بين واشنطن وطهران لإعادة فتح مضيق هرمز ‏
قتيل وجرحى في تصعيد إسرائيلي متواصل بالضفة الغربية وقطاع غزة
ارتفاع عدد ضحايا حرب الإبادة الإسرائيلية على ‏غزة إلى 73.032 قتيلاً
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك