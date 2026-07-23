اليابان تدعو إلى استمرار الدعم الدولي لفلسطين وتعزيز جهود التنمية

مانيلا-سانا

أعرب وزير الخارجية الياباني موتيغي توشيميتسو عن أمله في استمرار تنامي الدعم الدولي لفلسطين، مؤكداً أهمية ذلك في دعم جهود التنمية وتحقيق حل الدولتين.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن موتيغي خلال ترؤسه الاجتماع الوزاري لمؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية “CEAPAD”، الذي عُقد في العاصمة الفلبينية مانيلا أمس الأربعاء قوله: “إن بقاء فلسطين أمر ضروري لتحقيق حل الدولتين”.

وأكد موتيغي أهمية برنامج CEAPAD لدعم فلسطين، مشيراً إلى أن هذا الإطار يمكن أن يسهم في جهود بناء الدولة الفلسطينية من خلال تنمية الموارد البشرية على المديين المتوسط والطويل، ولا سيما في مجالات الرعاية الصحية والتعليم والزراعة والسياحة.

وكانت اليابان أطلقت إطار مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا من أجل التنمية الفلسطينية عام 2013، بهدف تنسيق الجهود الرامية إلى دعم فلسطين وتعزيز التنمية فيها.