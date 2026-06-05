الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على نقص في وقود الطائرات‎ ‎

بروكسل-سانا‏

أكد مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس أنه ‏لا توجد مؤشرات على حدوث نقص في وقود الطائرات في أوروبا خلال ‏الأشهر المقبلة‎.‎

وأوضح تزيتزيكوستاس في مقابلة مع وكالة “رويترز” نُشرت اليوم الجمعة، ‏أن التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الطيران حالياً يتمثل في ارتفاع أسعار ‏الوقود، الأمر الذي دفع بعض شركات الطيران إلى إلغاء بعض المسارات ‏غير المجدية اقتصادياً‎.‎

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تمكن حتى الآن من تجاوز تداعيات أزمة ‏الإمدادات، لافتاً إلى أن واردات وقود الطائرات من الشرق الأوسط تشكل ‏نحو 20 بالمئة، بينما ساهمت الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة ونيجيريا ‏في سد الفجوة إلى حد كبير‎.‎

وقال المفوض الأوروبي: “لا يوجد حالياً نقص في وقود الطائرات في ‏أوروبا، ولا مؤشرات على حدوث نقص في المستقبل القريب”، مضيفاً: إن ‏المطارات الإقليمية تعد الأكثر عرضة لأي ضغوط محتملة‎.‎

وحذر من أن استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى نهاية العام قد ‏يجعل الوضع أكثر صعوبة، مشدداً على أهمية استقرار الإمدادات العالمية‎.‎

وتشير توقعات محللين إلى أن متوسط أسعار النفط قد يبلغ نحو 90 دولاراً ‏للبرميل خلال العام الجاري، بزيادة تقارب 40 بالمئة مقارنة بشهر شباط ‏الماضي‎.‎

ووفقاً لبيانات الشركة العالمية المتخصصة في تحليلات بيانات الطاقة ‌‏”فورتكسا” خلال نيسان الماضي، تعد أوروبا المستورد الرئيس لوقود ‏الطائرات بما في ذلك “الكيروسين” من الخليج العربي، إذ تمثل الإمدادات ‏من تلك المنطقة نحو نصف واردات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وإن ‏المخزونات من وقود الطائرات في المطارات الأوروبية تتراجع، في الوقت ‏الذي يرتفع فيه الطلب على الوقود بسبب تداعيات الحرب في الشرق ‏الأوسط‎.‎