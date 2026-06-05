الاتحاد الأوروبي: لا مؤشرات على نقص في وقود الطائرات‎ ‎

بروكسل-سانا
أكد مفوض شؤون النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس أنه لا توجد مؤشرات على حدوث نقص في وقود الطائرات في أوروبا خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح تزيتزيكوستاس في مقابلة مع وكالة “رويترز” نُشرت اليوم الجمعة، أن التحدي الرئيسي الذي يواجه قطاع الطيران حالياً يتمثل في ارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي دفع بعض شركات الطيران إلى إلغاء بعض المسارات غير المجدية اقتصادياً.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي تمكن حتى الآن من تجاوز تداعيات أزمة الإمدادات، لافتاً إلى أن واردات وقود الطائرات من الشرق الأوسط تشكل نحو 20 بالمئة، بينما ساهمت الإمدادات القادمة من الولايات المتحدة ونيجيريا في سد الفجوة إلى حد كبير.
وقال المفوض الأوروبي: “لا يوجد حالياً نقص في وقود الطائرات في أوروبا، ولا مؤشرات على حدوث نقص في المستقبل القريب”، مضيفاً: إن المطارات الإقليمية تعد الأكثر عرضة لأي ضغوط محتملة.
وحذر من أن استمرار الاضطرابات في الشرق الأوسط حتى نهاية العام قد يجعل الوضع أكثر صعوبة، مشدداً على أهمية استقرار الإمدادات العالمية.
وتشير توقعات محللين إلى أن متوسط أسعار النفط قد يبلغ نحو 90 دولاراً للبرميل خلال العام الجاري، بزيادة تقارب 40 بالمئة مقارنة بشهر شباط الماضي.
ووفقاً لبيانات الشركة العالمية المتخصصة في تحليلات بيانات الطاقة ”فورتكسا” خلال نيسان الماضي، تعد أوروبا المستورد الرئيس لوقود الطائرات بما في ذلك “الكيروسين” من الخليج العربي، إذ تمثل الإمدادات من تلك المنطقة نحو نصف واردات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وإن المخزونات من وقود الطائرات في المطارات الأوروبية تتراجع، في الوقت الذي يرتفع فيه الطلب على الوقود بسبب تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.