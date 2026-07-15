بريطانيا تستدعي دبلوماسياً إيرانياً على خلفية هجمات شهدتها أوروبا‎ ‎

لندن-سانا
استدعت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال الإيراني لدى لندن، بشأن ما وصفته دوراً إيرانياً في توجيه جماعات تعمل بالوكالة لتنفيذ هجمات في أوروبا خلال الأشهر الماضية.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة قولها: “إنّه جرى استدعاء القائم بالأعمال إلى وزارة الخارجية على خلفية اتهامات بأن “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قام بتوجيه جماعة تحمل اسم (حركة أصحاب اليمين)، لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا بين شهري آذار و أيار”، مضيفة: إنّ هذه الأنشطة “غير مقبولة على الإطلاق”.
وأشارت الوزارة إلى أنه رغم التحذيرات المتكررة، لم توقف أجهزة الاستخبارات الإيرانية أنشطتها العدائية، بل سعت إيران إلى تكثيف سلوكها الخبيث.
وصنفت بريطانيا، يوم الإثنين الماضي، الحرس الثوري الإيراني وجماعة مرتبطة به، تهديداً أمنياً بموجب صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول الأجنبية من استخدام وكلاء للقيام بأنشطة مثل المراقبة والتخريب.