بريطانيا تستدعي دبلوماسياً إيرانياً على خلفية هجمات شهدتها أوروبا‎ ‎

photo 2026 07 15 09 22 52 بريطانيا تستدعي دبلوماسياً إيرانياً على خلفية هجمات شهدتها أوروبا‎ ‎
مصدر الصورة-رويترز

لندن-سانا

استدعت وزارة الخارجية البريطانية، أمس الثلاثاء، القائم بالأعمال ‏الإيراني لدى لندن، بشأن ما وصفته دوراً إيرانياً في توجيه جماعات تعمل ‌‏‌بالوكالة لتنفيذ هجمات في أوروبا خلال الأشهر الماضية‎.‎

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزارة قولها: “إنّه جرى استدعاء القائم ‏بالأعمال إلى وزارة الخارجية على خلفية اتهامات بأن “فيلق القدس” التابع ‌‏⁠للحرس الثوري الإيراني، قام بتوجيه جماعة تحمل اسم (حركة أصحاب ‏اليمين)، لتنفيذ هجمات في أنحاء أوروبا بين شهري آذار و أيار”، مضيفة: إنّ هذه الأنشطة “غير مقبولة على الإطلاق”.‎

وأشارت الوزارة إلى أنه رغم التحذيرات المتكررة، لم توقف أجهزة ‏الاستخبارات الإيرانية أنشطتها العدائية، بل سعت إيران إلى تكثيف سلوكها ‏الخبيث.‎

وصنفت بريطانيا، يوم الإثنين الماضي، الحرس الثوري الإيراني وجماعة ‌‏⁠مرتبطة به، تهديداً أمنياً بموجب صلاحيات جديدة تهدف إلى منع الدول ‏الأجنبية من استخدام وكلاء للقيام بأنشطة مثل المراقبة والتخريب‎.‎

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