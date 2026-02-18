مصرع 12 شخصاً جراء انفجار في متجر للألعاب النارية وسط الصين

بكين-سانا

لقي 12 شخصاً على الأقل مصرعهم، اليوم الأربعاء جراء انفجارٍ داخل متجر في مقاطعة هوبي وسط الصين .

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” للأنباء عن سلطات الطوارئ الصينية قولها :” إن الانفجار وقع في متجرٍ لبيع الألعاب النارية بالتجزئة في بلدة تشنغجي التابعة لمدينة شيانغيانغ نحو الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي، وتسبب بسقوط 12 قتيلاً على الأقل.

وأضافت السلطات: إن آثار الانفجار والحريق الذي نجم عنه امتدت على مساحة تبلغ نحو 50 متراً مربعاً، مشيرة إلى إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادثة، وإخماد النيران المشتعلة خلال ساعة ونصف تقريباً.

وكان ثمانية أشخاص لقوا مصرعهم، جراء انفجار في متجر للألعاب النارية في مقاطعة جيانغسو شرق الصين يوم الأحد الماضي، كما تسبب انفجار مماثل في تشرين الثاني الماضي في مصنع لهذه الألعاب بمقاطعة لينلي التابعة لمحافظة هونان وسط الصين، في مصرع تسعة أشخاص وإصابة 26 آخرين.