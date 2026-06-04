منتخب اليمن يتأهل لكأس آسيا 2027‏

الدوحة-سانا
تأهل منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 بتغلبه على لبنان اليوم الخميس 2-صفر، وذلك في مباراة مؤجلة جمعتهما في قطر بختام مشوار الفريقين في التصفيات.
وافتتح ناصر محمدوه التسجيل لمنتخب اليمن في الدقيقة 62، قبل أن يضاعف تقدم فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي.
وبهذا الفوز رفع اليمن رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة الثانية بالتصفيات، بفارق نقطة واحدة أمام لبنان الذي كان التعادل سيكفيه للتأهل إلى البطولة القارية.
وسيلعب اليمن في المجموعة الخامسة بكأس آسيا لينضم إلى كوريا الجنوبية والإمارات وفيتنام.