منتخب اليمن يتأهل لكأس آسيا 2027‏

83ba8c7e 3124 4d36 a9eb 1f8f09b9ce20 v3 منتخب اليمن يتأهل لكأس آسيا 2027‏

الدوحة-سانا‌‎

تأهل منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 بتغلبه على لبنان اليوم ‏الخميس 2-صفر، وذلك في مباراة مؤجلة جمعتهما في قطر بختام مشوار الفريقين ‏في التصفيات‎.

وافتتح ناصر محمدوه التسجيل لمنتخب اليمن في الدقيقة 62، قبل أن يضاعف تقدم ‏فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي‎.

وبهذا الفوز رفع اليمن رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ‏بالتصفيات، بفارق نقطة واحدة أمام لبنان الذي كان التعادل سيكفيه للتأهل إلى ‏البطولة القارية‎.

وسيلعب اليمن في المجموعة الخامسة بكأس آسيا لينضم إلى كوريا الجنوبية ‏والإمارات وفيتنام‎.

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