منتخب اليمن يتأهل لكأس آسيا 2027‏

الدوحة-سانا‌‎

تأهل منتخب اليمن إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 بتغلبه على لبنان اليوم ‏الخميس 2-صفر، وذلك في مباراة مؤجلة جمعتهما في قطر بختام مشوار الفريقين ‏في التصفيات‎.

وافتتح ناصر محمدوه التسجيل لمنتخب اليمن في الدقيقة 62، قبل أن يضاعف تقدم ‏فريقه في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي‎.

وبهذا الفوز رفع اليمن رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ‏بالتصفيات، بفارق نقطة واحدة أمام لبنان الذي كان التعادل سيكفيه للتأهل إلى ‏البطولة القارية‎.

وسيلعب اليمن في المجموعة الخامسة بكأس آسيا لينضم إلى كوريا الجنوبية ‏والإمارات وفيتنام‎.