وزير الزراعة يبحث مع منظمة “فاو” تعزيز التعاون ودعم القطاع الزراعي

دمشق-سانا

بحث وزير الزراعة السوري باسل السويدان مع ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” بالإنابة في سوريا بيرو توماسو بيري والوفد المرافق له، علاقات التعاون بين الجانبين والمشاريع التي تنفذها المنظمة في سوريا وتوجهاتها للمرحلة القادمة.



ونوه الوزير السويدان خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة بدمشق، اليوم الخميس، بالمشاريع التي نفذتها المنظمة خلال السنوات السابقة ودعمها للفلاحين عبر مشاريع سبل العيش.



وأكد وزير الزراعة أهمية تعميم مشروع القرى التنموية في المناطق المتضررة خلال السنوات الماضية، بما يسهم في عودة السكان المهجرين إلى قراهم وتأهيلها وتقديم الدعم اللازم لهم لإعادة زراعة أراضيهم وتحقيق الاستقرار، إضافة إلى دعم مربي الثروة الحيوانية، ولا سيما في المناطق الشرقية.



وشدد السويدان على أهمية التعاون مع مختلف المنظمات للتخفيف من الأضرار التي لحقت بالسكان مؤخراً في محافظتي دير الزور والرقة، نتيجة فيضان نهر الفرات، سواء من خلال الدعم المباشر أو تقديم الخدمات اللازمة لتعويض الخسائر، مشيراً إلى العمل على إعادة تفعيل مشروع “أغروبوليس” في منطقة الغاب وفق رؤية جديدة تخدم سكان المنطقة.



من جانبه، أكد ممثل منظمة “الفاو” بالإنابة في سوريا بيرو توماسو بيري جاهزية المنظمة للعمل مع الوزارة وفق رؤيتها واستراتيجيتها الرامية إلى تنمية القطاع الزراعي وتعافيه، ومساندة الأسر الريفية وتحسين سبل عيشها.



وتنفذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” عدداً من البرامج والمشاريع في سوريا لدعم الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين الواقع المعيشي للأسر الريفية.



وكانت وزارة الزراعة بحثت مع منظمة ‏الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “فاو”، توجهات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، والخطط ‏الزراعية القائمة، وآليات تطوير التعاون المشترك بين ‏الجانبين‎.‎