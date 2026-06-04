إصابة 7 فلسطينيين جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة

القدس المحتلة-سانا

أُصيب 7 فلسطينيين بجروح اليوم الخميس جراء غارة شنّها طيران الاحتلال الإسرائيلي على غرب مدينة غزة.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن طائرات الاحتلال شنت غارة واحدة على الأقل استهدفت محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في حي تل الهوى غرب مدينة غزة، ما أدى إلى إصابة 7 فلسطينيين بجروح.



وقُتل ثمانية فلسطينيين، بينهم خمسة أفراد من عائلة واحدة، وأصيب نحو 15 آخرين، في وقت سابق اليوم جراء اعتداءات جوية إسرائيلية استهدفت مناطق في مدينة غزة، وفق ما أفادت به طواقم الدفاع المدني في القطاع.