ترامب يندد بتأييد مجلس النواب قراراً لوقف الحرب ضد إيران

واشنطن-سانا

ندّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، بتصويت أجراه مجلس النواب أيّد سحب القوات الأمريكية من العمليات العسكرية ضد إيران، واصفاً هذه الخطوة بأنها “غير وطنية”، ومؤكداً أنها جاءت لتعرقل مساعيه الدبلوماسية في “خضم مفاوضاته النهائية لإنهاء الحرب مع إيران.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن ترامب قوله في منشور على منصته “تروث سوشال”: “من يمكنه القيام بأمر غير وطني إلى هذا الحد؟ إنهم يعرفون أين وصلت المفاوضات”، متهماً الديمقراطيين بأنهم “يفضّلون أن يفشل البلد على أن يمنحوه نصراً آخر”.

وكان مجلس النواب قد أقرّ أمس الأربعاء القرار بـ 215 صوتاً مقابل 208، بعد انضمام أربعة نواب جمهوريين إلى كتلة الديمقراطيين في التصويت لصالحه، وهو ما أثار استياء ترامب الذي اتهمهم بالاستعراض، مضيفاً: إن عليهم “أن يخجلوا من أنفسهم”.

ومن المقرر أن يُحال القرار الآن إلى مجلس الشيوخ، وإن كان من المتوقع أن يصطدم في نهاية المطاف بحق النقض “الفيتو” الرئاسي.

ويأتي التصويت بعد إخفاق ثلاثة مشاريع قرارات سابقة تتعلق بصلاحيات الحرب في الحصول على موافقة مجلس النواب بفوارق ضئيلة، فيما كان مجلس الشيوخ قد أقر الشهر الماضي، في تصويت إجرائي، قراراً منفصلاً يحمل مضموناً مشابهاً، عقب فشل سبع محاولات سابقة.