هنغاريا تُعدم 3 آلاف خنزير إثر تسجيل أول إصابات بحمى الخنازير الأفريقية

1 1492000 هنغاريا تُعدم 3 آلاف خنزير إثر تسجيل أول إصابات بحمى الخنازير الأفريقية

بودابست-سانا

أعلن المكتب الوطني لسلامة سلسلة الأغذية في هنغاريا اليوم الخميس، إعدام نحو ثلاثة آلاف خنزير إثر تسجيل إصابات بحمى الخنازير الأفريقية للمرة الأولى في مزارع البلاد، فيما فتحت السلطات المختصة تحقيقات لتحديد مصدر العدوى واحتمالات التفشي.
 
ونقلت وكالة رويترز عن الهيئة المعنية بسلامة الأغذية قولها: إن عمليات الإعدام تجري حالياً، مشيرةً إلى أن السلطات حددت منطقة حماية ومراقبة مشددة حول موقع تفشي المرض للحدّ من انتشاره.
 
وتُعدّ حمى الخنازير الأفريقية من أشد الأمراض الوبائية التي تصيب الخنازير، إذ انتشرت من أفريقيا إلى قارتي أوروبا وآسيا، وتسبّبت في نفوق مئات الملايين من الخنازير حول العالم، ما أفضى إلى فرض قيود تجارية واسعة وألقى بتداعيات بالغة على أسواق اللحوم العالمية.
 

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