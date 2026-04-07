الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع صاروخ باليستي و11 طائرةً مسيّرةً

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الثلاثاء، أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع صاروخ واحد و11 طائرة مسيّرة مصدرها إيران.

وقالت الوزارة في بيان: “تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم مع صاروخ باليستي واحد و11 طائرةً مسيّرةً قادمةً من إيران”، مضيفةً: إنه “منذ بدء الاعتداءات الإيرانية، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 520 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2221 طائرةً مسيّرةً”.

وتسببت الاعتداءات، حسب البيان، بمقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة، ومدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، وعشرة مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية، كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات 221 إصابة من الإمارات ودول عربية أخرى، ومن جنسيات آسيوية وأوروبية وأفريقية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها، ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس الإثنين أن دفاعاتها الجوية تعاملت مع 12 صاروخاً باليستياً، وصاروخين جوالين، و19 طائرةً مسيّرة، ما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.