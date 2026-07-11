واشنطن تعزز شراكتها الاستراتيجية مع الإمارات تقديراً لدورها كحليف دفاعي رئيسي

واشنطن-سانا



أعلن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية اليوم السبت، أنه سيرفع بشكل كبير من تصنيف الإمارات بموجب لوائح إدارة الصادرات، تقديراً لدورها كشريك دفاعي رئيسي ودعمها في تعزيز مصالح الأمن القومي الأمريكي، بما في ذلك الحرب مع إيران.



وبحسب شبكة (CNN) ستتيح هذه الخطوة للجهات الإماراتية المعتمدة الحصول على رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وخوادم الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا العسكرية والتقنية ذات الاستخدام المزدوج، والأقمار الصناعية التجارية، والطائرات المسيّرة، والتقنيات المستخدمة في صناعات النفط والغاز والطاقة النووية المدنية، دون المرور بإجراءات الترخيص الأمريكية.



وبرر بيان صدر عن وزارة التجارة الأمريكية هذا الإجراء بالوضع الخاص بالشراكة العسكرية المستمرة بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والتزام الإمارات بمنع تحويل التكنولوجيا الأمريكية الحساسة وإساءة استخدامها.



من جهتها، قالت السفارة الإماراتية في واشنطن: إن القرار يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتطوير المشتركين، وتعزيز التعاون التكنولوجي، وتوسيع التجارة، وتوطيد الشراكة الدفاعية.



يشار إلى أن الإمارات والولايات المتحدة بحثتا في 27 حزيران الماضي، سبل تعزيز شراكتهما ‏الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وذلك ‏خلال أعمال النسخة الثانية من قمة “‏Pax Silica‏” التي عُقدت في واشنطن ‏بمشاركة دولية واسعة.‏

