فقدان جنديين أمريكيين خلال مناورات “الأسد الأفريقي” في المغرب

واشنطن-سانا

أعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا اليوم الأحد فقدان جنديين أمريكيين، كانا يشاركان في مناورات “الأسد الأفريقي” قرب منطقة تدريب في المغرب أمس السبت.

ونقلت وكالة رويترز عن قيادة القوات الأمريكية قولها: إنها والقوات المغربية، إلى جانب قوات أخرى مشاركة في المناورات، باشرت عمليات بحث وإنقاذ منسقة في البر والجو والبحر، لتحديد مكان الجنديين المفقودين.

وأكدت أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق، مشيرةً إلى أن عمليات البحث مستمرة حتى الآن دون الإعلان عن تفاصيل إضافية.

وتُعد مناورات “الأسد الأفريقي” من أبرز التدريبات العسكرية متعددة الجنسيات التي تُنظم سنوياً بمشاركة عدد من الدول، وتهدف إلى تعزيز التنسيق العسكري، ورفع الجاهزية القتالية بين القوات المشاركة.

