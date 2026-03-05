قتلى ومصابون في غارات إسرائيلية على لبنان

بيروت-سانا

قتل وأصيب عدد من اللبنانيين اليوم الخميس، جراء غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المناطق.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن غارتين استهدفتا بلدتي زوطر الشرقية والكفور في قضاء النبطية جنوباً، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص، فيما قتل شخصان وأصيبت سيدة بجروح جراء غارة على منزل في مخيم البداوي بطرابلس، كما قتل ثلاثة أشخاص في غارة على سيارة على طريق صور – الناقورة.

كما شن الطيران الإسرائيلي غارات على حي الجامعات في مدينة النبطية وبلدتي جبشيت والنبطية الفوقا، وطلوسة وتولين وأطراف ديرسريان والعديسة في قضاء مرجعيون، دون الإبلاغ عن ضحايا.

وقتل أمس الأربعاء، 12 لبنانياً وأصيب العشرات، ليرتفع عدد القتلى منذ تصعيد القصف الإسرائيلي الإثنين الماضي إلى أكثر من 60 والمصابين إلى نحو 400.

وجاء التصعيد الإسرائيلي عقب إطلاق ميليشيا حزب الله اللبناني صواريخ، ومسيرات باتجاه جنوب حيفا.

وكانت إسرائيل طالبت سكان 53 قرية في جنوب لبنان، والبقاع بإخلاء بلداتهم والابتعاد عنها مسافة كيلومتر، وسط حركة نزوح كثيفة تشهدها الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب لبنان.