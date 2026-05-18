مقتل ثلاثة أشخاص في غارة للاحتلال الإسرائيلي على جنوب لبنان

 بيروت-سانا
 
قتل ثلاثة أشخاص، اليوم الإثنين، جراء غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدفت قضاء صور جنوب لبنان.
 
وذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام، أن الغارة التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جويا التابعة لقضاء صور جنوب لبنان أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص.
  
وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت أمس الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان منذ الـ 2 من آذار الماضي إلى 2988 قتيلاً.
 
ويأتي ارتفاع عدد قتلى وجرحى الهجمات الإسرائيلية على لبنان، بعد أيام من إعلان وزارة الخارجية الأمريكية تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة 45 يوماً.

