وفد من “اليونيسف” يطلع على محطة مياه البوكمال العملاقة تمهيداً لإعادة تأهيلها

دير الزور-سانا
زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، محطة مياه البوكمال العملاقة في محافظة دير الزور ضمن التحضيرات للبدء بإعادة تأهيلها.
وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الزيارة تأتي عقب استكمال الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور تقييم الأضرار التي لحقت بالمحطة نتيجة القصف وأعمال النهب خلال سنوات الحرب.
وأكد الوفد أن التعاون مع الشركة يشمل إعداد دراسة فنية شاملة للمحطة تمهيداً لإعادتها إلى الخدمة بكامل طاقتها التشغيلية؛ بما يضمن توفير مياه نظيفة وآمنة لسكان البوكمال والمناطق المحيطة.
ويأتي المشروع ضمن الجهود الإنسانية والتنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للمياه في المناطق المتضررة خلال السنوات الماضية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية للسكان.