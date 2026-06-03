وفد من “اليونيسف” يطلع على محطة مياه البوكمال العملاقة تمهيداً لإعادة تأهيلها

دير الزور-سانا ‏

زار وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”، محطة مياه البوكمال العملاقة في ‏محافظة دير الزور ضمن التحضيرات للبدء بإعادة تأهيلها.‏

وذكرت وزارة الطاقة عبر قناتها على تلغرام اليوم الأربعاء أن الزيارة تأتي عقب ‏استكمال الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بدير الزور تقييم الأضرار التي ‏لحقت بالمحطة نتيجة القصف وأعمال النهب خلال سنوات الحرب.‏

وأكد الوفد أن التعاون مع الشركة يشمل إعداد دراسة فنية شاملة للمحطة تمهيداً لإعادتها ‏إلى الخدمة بكامل طاقتها التشغيلية؛ بما يضمن توفير مياه نظيفة وآمنة لسكان البوكمال ‏والمناطق المحيطة.‏

ويأتي المشروع ضمن الجهود الإنسانية والتنموية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية للمياه ‏في المناطق المتضررة خلال السنوات الماضية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية ‏للسكان.‏