“طيران الإمارات” و”الاتحاد” تستأنفان رحلات محدودة مع استمرار المخاطر الجوية

أبو ظبي-سانا

أعلنت شركتا “طيران الإمارات” و”الاتحاد للطيران” استئنافاً محدوداً للرحلات إلى مدن رئيسية حول العالم انطلاقا من الإمارات اليوم الجمعة، مع استمرار المخاطر الجوية في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن شركة ” الاتحاد “قولها: إنه سيتم استيعاب المسافرين الذين لديهم حجوزات سابقة على الرحلات الجديدة في أقرب وقت ممكن، كما أصبحت التذاكر متاحة للبيع عبر موقعها.

ودعت الشركة المسافرين إلى عدم التوجه إلى المطار ما لم يتم التواصل معهم مباشرة من قبل “الاتحاد للطيران” أو في حال امتلاكهم حجزاً مؤكداً على إحدى هذه الرحلات الجديدة.

وتشهد حركة الطيران في الشرق الأوسط اضطراباً واسعاً جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية ، ما دفع عدداً من الدول إلى إغلاق أجزاء من مجالها الجوي أو تقييدها بشكل مؤقت.