تركيا تسقط طائرة مسيّرة قرب مجالها الجوي فوق البحر الأسود

الأناضول

أنقرة-سانا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم، إسقاط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان، نقلته وكالة الأناضول، أن راداراتها رصدت جسماً يقترب من المجال الجوي التركي فوق البحر الأسود، حيث وُضع تحت المراقبة ضمن الإجراءات الروتينية المتبعة وتبين أنه طائرة مسيرة.

وأكدت الوزارة أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة في منطقة آمنة خارج المناطق السكنية، وذلك لتجنب وقوع أي حادث سلبي”.

ولم يذكر بيان وزارة الدفاع التركية أيّة تفاصيل تتعلق بنوع المسيرة والوجهة التي قدمت منها.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبر مطلع الشهر الجاري أن النزاع بين روسيا وأوكرانيا بات يهدد سلامة الملاحة في البحر الأسود.

