الدفاعات الإماراتية تتعامل اليوم مع 23 صاروخاً باليتسياً ومسيرات من إيران

أبو ظبي-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن منظومات الدفاع الجوية تعاملت اليوم الإثنين مع 7 صواريخ باليستية، و16 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزارة قولها في بيان: إن “الدفاعات الجوية الإماراتية تعاملت منذ بدء الاعتداءات الإيرانية مع 352 صاروخاً باليستياً، و15 صاروخاً جوالاً، و1789 طائرة مسيرة”.

وفي السياق، أكدت الوزارة أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، وبما يضمن صون سيادة الإمارات وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية”.

وأشارت الوزارة إلى أن الاعتداءات الايرانية أسفرت عن مقتل اثنين من منتسبي القوات المسلحة، خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين، وإصابة 161 بإصابات متفاوتة من جنسيات مختلفة.

وتواصل إيران اعتداءاتها بالصواريخ والطائرات المسيّرة على دول عربية عدة، من بينها الإمارات، ما أسفر عن وقوع ضحايا، وإلحاق أضرار مادية بالبنى التحتية، وذلك في إطار التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية – الإيرانية.