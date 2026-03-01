شركتا شحن تعلقان عملياتهما في الخليج

باريس-سانا

أعلنت شركتا شحن كبيرتان، تعليق الملاحة في الخليج نتيجة الهجمات المتبادلة بين الولايات المتحدة، وإسرائيل، وإيران، في خطوة قد تؤثر على حركة الإمدادات البحرية في المنطقة.

وفي بيان رسمي، نقلته فرانس برس اليوم الأحد، طلبت مجموعة “سي إم إيه سي جي إم” الفرنسية من سفنها في الخليج “إيجاد ملجأ”، وأعلنت تعليق عبور قناة السويس، مع إعادة توجيه السفن عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا، ما يزيد الرحلة آلاف الكيلومترات.

كما أعلنت شركة “هاباغ-لويد”، التي تعدّ خامس أكبر شركة شحن في العالم، تعليق عبور جميع السفن في مضيق هرمز حتى إشعار آخر، فيما أبلغت مجموعات شحن أخرى، بينها “ميرتس”، زبائنها باحتمال تأخر وصول الشحنات.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”، أمس السبت، بأن الحرس الثوري الإيراني بعث برسائل لاسلكية إلى سفن تفيد بمنع عبور أي سفينة من مضيق هرمز.

وكانت الولايات المتحدة قد دعت سفنها للابتعاد عن الخليج، بسبب العمليات العسكرية في المنطقة، ويعد مضيق هرمز نقطة عبور رئيسية لإمدادات النفط العالمية، حيث عبره عام 2024 نحو 20 مليون برميل يومياً، أي نحو 20 بالمئة من الاستهلاك العالمي، إضافة إلى نحو خمس إمدادات الغاز الطبيعي المسال، معظمها من قطر.