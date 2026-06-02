سلام: المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين

بيروت-سانا

أكّد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الثلاثاء، أن الأولوية الآن هي تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن سلام تأكيده أن “المفاوضات هي الخيار الأقل كلفة على لبنان واللبنانيين”، مشيراً إلى أن “طريق التفاوض هو أقصر الطرق لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللبنانيين الذي نزحوا من جنوب لبنان إلى مدنهم وقراهم”، داعياً إلى “توحيد كل الجهود تحت سقف الدولة اللبنانية”.

وكانت الأمم المتحدة أكدت اليوم على لسان المتحدث باسمها ستيفان دوجاريك، أنه لا بديل عن الحل الدبلوماسي لكسر دوامة العنف وتحقيق استقرار مستدام في لبنان، داعياً إلى احترام وقف إطلاق النار وتجنب أي تصعيد إضافي، وعدم استهداف المدنيين والبنى التحتية ومنح المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة، فرصة حقيقية للنجاح.