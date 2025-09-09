قطر في رسالة لمجلس الأمن: لن نتساهل مع العدوان الإسرائيلي

الدوحة-سانا

وجهت دولة قطر اليوم رسالة إلى مجلس الأمن الدولي حول العدوان الإسرائيلي عليها، مؤكدة أنها لن تتساهل مع هذا السلوك.

وقالت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة علياء أحمد بن سيف آل ثاني في رسالتها لمجلس الأمن: إن “قطر تدين اعتداء إسرائيل الإجرامي ولن تتساهل مع سلوكها العدواني”، مؤكدة أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين في البلاد.

وأوضحت مندوبة قطر، أن السلطات في بلادها تجري تحقيقات على أعلى مستوى وسيتم إعلان مزيد من التفاصيل فور توفرها.

من جهته نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، ما يتم تداوله حول إبلاغ دولة قطر بالاعتداء مسبقاً.

وقال الأنصاري في منشور على منصة إكس: “إن ما يتم تداوله من تصريحات بهذا الشأن عارية عن الصحة، والاتصال الذي ورد من أحد المسؤولين الأمريكيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة”.