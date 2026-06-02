مقتل تسعة أشخاص بينهم سوريان في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب ‏لبنان

بيروت-سانا‏

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اعتداءاتها على البلدات ‏والمدن اللبنانية، وأوقعت تسعة قتلى بينهم سوريان، إضافة إلى عشرات ‏الجرحى.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مواطنين سوريين اثنين قتلا في ‏غارة شنتها صباح اليوم مسيرة إسرائيلية على مشتل للنصوب يعملان فيه ‏في بلدة جبشيت – قضاء النبطية.‏

كما استهدفت مسيّرات إسرائيلية دراجة نارية في شارع “في تول”، وسيارة ‏في حي ضيعة العرب في بلدة أنصار في القضاء نفسه، ما أدى إلى سقوط ‏قتيلين.‏

وفي صور قتل أربعة أشخاص، وأصيب 50 آخرون، في حصيلة غير نهائية ‏لغارات إسرائيلية على مبان بمحاذاة مستشفى جبل عامل، إضافة إلى وقوع ‏اضرار كبيرة في أقسام المستشفى وفي مرآب السيارات والمباني المجاورة، كما قتل سائق سيارة جراء غارة إسرائيلية على مفرق القلعة بالنبطية. ‏

إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكريَّين لبنانيين اثنين بجروح ‏متوسطة، نتيجة استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية على طريق حبوش – دير ‏الزهراني في النبطية أيضاً.‏

كما تعرّض مركز الدفاع المدني في كفرصير – النبطية لاستهداف مباشر ‏جراء غارة إسرائيلية، ما أدّى إلى تضرّر مبنى المركز والعتاد الموجود في ‏داخله، و لم يُسجّل وقوع إصابات في صفوف العناصر الذين كانوا خارج ‏المركز لحظة الاستهداف.‏

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا في وقت سابق من صباح اليوم في غارة إسرائيلية ‏استهدفت سيارة ‏على طريق النبطية – الخردلي، كما قتل أربعة أشخاص في ‏غارة أخرى ‌‎استهدفت عند منتصف ليل اليوم ‏بلدة المروانية في قضاء صيدا ‏جنوب لبنان، فيما أصيب ثلاثة آخرون في ‏غارة أخرى على بلدة البازورية ‌‏في القضاء نفسه.‏