مقتل تسعة أشخاص بينهم سوريان في سلسلة غارات إسرائيلية على جنوب ‏لبنان

بيروت-سانا
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، اعتداءاتها على البلدات والمدن اللبنانية، وأوقعت تسعة قتلى بينهم سوريان، إضافة إلى عشرات الجرحى.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مواطنين سوريين اثنين قتلا في غارة شنتها صباح اليوم مسيرة إسرائيلية على مشتل للنصوب يعملان فيه في بلدة جبشيت – قضاء النبطية.
كما استهدفت مسيّرات إسرائيلية دراجة نارية في شارع “في تول”، وسيارة في حي ضيعة العرب في بلدة أنصار في القضاء نفسه، ما أدى إلى سقوط قتيلين.
وفي صور قتل أربعة أشخاص، وأصيب 50 آخرون، في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية على مبان بمحاذاة مستشفى جبل عامل، إضافة إلى وقوع اضرار كبيرة في أقسام المستشفى وفي مرآب السيارات والمباني المجاورة، كما قتل سائق سيارة جراء غارة إسرائيلية على مفرق القلعة بالنبطية.
إلى ذلك أعلنت قيادة الجيش اللبناني إصابة عسكريَّين لبنانيين اثنين بجروح متوسطة، نتيجة استهدافهما بمسيّرة إسرائيلية على طريق حبوش – دير الزهراني في النبطية أيضاً.
كما تعرّض مركز الدفاع المدني في كفرصير – النبطية لاستهداف مباشر جراء غارة إسرائيلية، ما أدّى إلى تضرّر مبنى المركز والعتاد الموجود في داخله، و لم يُسجّل وقوع إصابات في صفوف العناصر الذين كانوا خارج المركز لحظة الاستهداف.
وكان ثلاثة أشخاص قتلوا في وقت سابق من صباح اليوم في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق النبطية – الخردلي، كما قتل أربعة أشخاص في غارة أخرى استهدفت عند منتصف ليل اليوم بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوب لبنان، فيما أصيب ثلاثة آخرون في غارة أخرى على بلدة البازورية في القضاء نفسه.