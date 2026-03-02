قوات الاحتلال تعتقل 44 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية أسفرت عن اعتقال 44 فلسطينياً.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة في قلقيلية، والبيرة، والخليل وبلدات يطا جنوبها، وإذنا غربها، وبيت أمر شمالها، ودير أبو مشعل، وعابود، وكفر مالك وعين مصباح وكوبر في رام الله، وضاحيتي شويكة وذنابا في طولكرم، ومخيمي عسكر القديم والجديد، والبلدة القديمة في نابلس، وقرى عراق بورين، وعوريف جنوبها، ودير شرف غربها، واعتقلت 44 فلسطينياً بينهم أطفال.

كما استولت قوات الاحتلال على منازل في الخليل وحولتها إلى ثكنات عسكرية، وأغلقت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية في المدينة وبلداتها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد، 13 فلسطينياً في قلقيلية بالضفة الغربية.