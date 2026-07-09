منتخب سوريا لكرة السلة ‏يخسر أمام إيران في بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً

عمان-سانا



خسر منتخب سوريا لكرة السلة أمام منتخب إيران اليوم الخميس بنتيجة 82/61، في مباراته الثالثة ضمن بطولة غرب آسيا تحت 18 عاماً المقامة في العاصمة الأردنية عمان.



وانتهى النصف الأول من المباراة بتقدم المنتخب الإيراني على منتخبنا بنتيجة 47/28.



وكان منتخبنا فاز أمس على نظيره الفلسطيني بنتيجة 99/68 في مباراته الثانية، فيما فاز في مباراته الأولى أمس الأول على المنتخب الأردني بنتيجة 80/62.



ويلتقي منتخبنا في مباراته القادمة مع منتخب لبنان يوم غد عند الساعة الرابعة والنصف، بينما يواجه منتخب العراق بعد غد السبت بالتوقيت ذاته.



ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من البطولة إلى نهائيات كأس آسيا.