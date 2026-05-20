الإمارات وألمانيا تبحثان الأوضاع في المنطقة وتداعيات الاعتداءات الإيرانية

برلين-سانا

بحث وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان مع نظيره الألماني يوهان فاديفول مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتداعيات الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية في الإمارات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن الجانبين تطرقا خلال لقائهما في برلين، إلى العواقب الخطيرة لهذه الاعتداءات على أمن الملاحة البحرية الدولية، وسلاسل إمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وتناولا أهمية تكثيف الجهود الدولية لحماية الممرات البحرية، وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية.

كما بحث اللقاء الاعتداء الذي أسفر عن حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة “براكة” للطاقة النووية في منطقة الظفرة بالإمارات، جراء استهدافٍ بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي إصابات أو أي تأثيرٍ على مستويات السلامة الإشعاعية.

وأكد فاديفول خلال اللقاء تضامن بلاده مع الإمارات وإدانتها لهذه الاعتداءات، فيما أعرب عبد الله بن زايد عن تقديره للمواقف الألمانية الداعمة للإمارات، مؤكداً سلامة جميع المقيمين والزائرين في الدولة.

وشدد وزير الخارجية الإماراتي على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص المشترك على تعزيز مسارات التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين، ويعود بالمزيد من الخير والازدهار على شعبيهما.

وكانت الإمارات أعلنت يوم الأحد الماضي، اندلاع حريق في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة “براكة” للطاقة النووية، إثر استهدافه بطائرة مسيّرة.