عين على السينما

دمشق-سانا

تأخذ سانا الثقافية القارئ في جولة هذا الأسبوع بين أحدث الأفلام المعروضة في صالات السينما السورية، التي تستقبل باقة من الأعمال العربية والعالمية، تتنوع بين الكوميديا والأكشن والرسوم المتحركة والرعب النفسي، مقدمةً للقارئ دليلاً أسبوعياً بأبرز الإنتاجات التي تعرضها دور السينما في دمشق وحلب.

• الفيلم: موانا

النسخة الواقعية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير الذي طرحته شركة ديزني عام 2016، ويعود فيه دواين جونسون لتجسيد شخصية “ماوي”، التي أدى صوتها في النسخة الأصلية.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: مغامرات – عائلي – فانتازيا.

البطولة: دواين جونسون، كاثرين لاغايا.

يعرض في: سينما سيتي دمشق، وسينما الزهراء بحلب.

قصة الفيلم: تدور أحداث الفيلم في جزيرة موتونوي في بولينيزيا القديمة بالمحيط الهادي، حول “موانا”، ابنة زعيم الجزيرة العنيدة والمحبة للإبحار، عندما تجتاح لعنة غامضة بيئتها وموطنها، وتلبّي موانا نداء المحيط وتبحر في رحلة ملحمية لإنقاذ شعبها وإعادة قلب “تي فيتي”، بمساعدة الفتى الأسطوري “ماوي”.

• الفيلم: المهرج في حقل الذرة

فيلم رعب وتشويق مقتبس من رواية الكاتب آدم سيزار، يقوم على أجواء المطاردة والغموض في بلدة ريفية معزولة.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رعب – تشويق.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول فتاة تنتقل مع والدها إلى بلدة ريفية، قبل أن تتحول حفلة للمراهقين في حقول الذرة إلى سلسلة من الأحداث المرعبة، مع ظهور قتلة يرتدون أقنعة مهرج.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

• الفيلم: هوس

فيلم رعب نفسي تدور فكرته حول الأمنيات التي تتحقق، لكنها تحمل معها ثمناً قاسياً وغير متوقع.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رعب نفسي – غموض.

قصة الفيلم: يروي العمل قصة شاب حالم يحقق أمنيته بالفوز بقلب الفتاة التي يحبها، قبل أن يكتشف أن بعض الأمنيات قد تتحول إلى لعنة، وتدفعه إلى مواجهة عواقب مظلمة.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

• الفيلم: واحد تاني

فيلم كوميدي مصري يواصل حضوره في صالات العرض، من بطولة أحمد حلمي وروبي وسيد رجب.

بلد الإنتاج: مصر.

النوع: كوميديا.

البطولة: أحمد حلمي، وروبي، وسيد رجب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول مصطفى، الشخصية التي يؤديها أحمد حلمي، وهو أخصائي اجتماعي يعمل في مصلحة السجون، وبعد لقاء يجمعه بعدد من زملائه القدامى، يكتشف أنه فقد شغفه بالحياة، فيلجأ إلى اختراع يعيد إليه الحماس، غير أن التجربة تقوده إلى مواقف كوميدية ومفارقات غير متوقعة.

يعرض في: سينما الزهراء بحلب.

• الفيلم: احتراق الشر المميت

فيلم ينتمي إلى أجواء الرعب القائمة على العزلة والتحولات المرعبة داخل مكان مغلق.

بلد الإنتاج: الولايات المتحدة الأمريكية.

النوع: رعب.

قصة الفيلم: تدور الأحداث حول امرأة تفقد زوجها، وتلجأ إلى عائلته في منزل ناءٍ بحثاً عن العزاء، قبل أن تتحول الزيارة إلى كابوس، مع تحول أفراد العائلة إلى موتى أحياء واحداً تلو الآخر.

يعرض في: سينما سيتي دمشق.