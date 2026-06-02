مقتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا‏

قتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الثلاثاء، سيارة ‏على طريق النبطية – الخردلي، وذلك في تواصلٍ للاعتداءات الإسرائيلية ‏على لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن وقفٍ ‏لإطلاق النار.‏

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن لبنانياً قتل هو وابنه وابنته، إثر ‏استهداف سيارتهم بمسيّرة معادية على طريق النبطية – الخردلي أثناء ‏عودتهم من صيدا.‏

وفي قضاء صور، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة شحور ، ‏بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة بين بلدتي صريفا وشحور في ‏القضاء نفسه.‏

وفي صور أيضا أغار الطيران المعادي فجراً، على بلدة المنصوري، ‏بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، وليلاً، استهدف الطيران بغارة ثانية منزلاً ‏في الحوش – صور، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدد من المنازل، وسقوط ‏جريحين انتشلتهما فرق الطوارئ تحت الأنقاض.‏

وكان 4 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية‎ ‎استهدفت عند منتصف ليل اليوم ‏بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوب لبنان ، فيما أصيب ثلاثة آخرون في ‏غارة أخرى على بلدة البازورية ‏في القضاء نفسه.‏

وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الإثنين، الاتفاق على خفض ‏التصعيد ووقف ‏إطلاق النار في لبنان، حيث قال في منشور على منصته “تروث سوشيال”: إنه ‌‏“بعد مكالمة مع ‏رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن تتوجه أي ‏قوات إلى بيروت”، ‏مضيفاً: “إن أي قوات في طريقها قد عادت أدراجها ‏بالفعل‌‏”.‏