مقتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية على النبطية جنوب لبنان

بيروت-سانا
قتل ثلاثة أشخاص في غارة إسرائيلية استهدفت صباح اليوم الثلاثاء، سيارة على طريق النبطية – الخردلي، وذلك في تواصلٍ للاعتداءات الإسرائيلية على لبنان رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عن وقفٍ لإطلاق النار.
وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن لبنانياً قتل هو وابنه وابنته، إثر استهداف سيارتهم بمسيّرة معادية على طريق النبطية – الخردلي أثناء عودتهم من صيدا.
وفي قضاء صور، أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة شحور ، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف المنطقة بين بلدتي صريفا وشحور في القضاء نفسه.
وفي صور أيضا أغار الطيران المعادي فجراً، على بلدة المنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي للبلدة، وليلاً، استهدف الطيران بغارة ثانية منزلاً في الحوش – صور، ما أدى إلى تدميره وتضرر عدد من المنازل، وسقوط جريحين انتشلتهما فرق الطوارئ تحت الأنقاض.
وكان 4 أشخاص قتلوا في غارة إسرائيلية استهدفت عند منتصف ليل اليوم بلدة المروانية في قضاء صيدا جنوب لبنان ، فيما أصيب ثلاثة آخرون في غارة أخرى على بلدة البازورية في القضاء نفسه.
وأعلن الرئيس الأمريكي أمس الإثنين، الاتفاق على خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في لبنان، حيث قال في منشور على منصته “تروث سوشيال”: إنه “بعد مكالمة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لن تتوجه أي قوات إلى بيروت”، مضيفاً: “إن أي قوات في طريقها قد عادت أدراجها بالفعل”.