42 قتيلاً في هجمات جنوب غربي باكستان والجيش يعلن مقتل 54 مسلحاً

إسلام آباد-سانا

أعلن الجيش الباكستاني اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة الهجمات التي شنها مسلحون في إقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد إلى 42 قتيلاً من المدنيين وعناصر قوات الأمن، وذلك خلال الأيام الأربعة الماضية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف شودري قوله: إن الضحايا بينهم أربعة مدنيين، بينما الباقون من أفراد الشرطة والجيش، مشيراً إلى أن القوات الأمنية قتلت 54 مسلحاً خلال المواجهات التي أعقبت الهجمات.

وكانت السلطات الباكستانية أعلنت في وقت سابق مقتل تسعة من عناصر الشرطة في هجوم استهدف نقطة تفتيش بموقع إنشاء مشروع سد في الإقليم.

وكانت قوات الأمن الباكستانية قتلت في 29 حزيران الماضي 29 مسلحاً في عملية برية نفذتها على مخابئ مجموعات مسلحة قرب الحدود ‏الباكستانية الأفغانية، وذلك عقب سلسلة هجمات إرهابية استهدفت مدنيين في خيبر بختونخوا وبلوشستان ومعسكر قوات ‏حرس الحدود في كراتشي‎.‎