ترامب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار وترغب بفتح هرمز في أسرع وقت

واشنطن-سانا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن إيران تعاني من حالة انهيار، وإنها ترغب في فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن.

وفي منشور على منصة “تروث سوشيال”، أضاف ترامب: “أبلغتنا إيران للتو أنها في حالة انهيار، وأنهم يريدون منا فتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، بينما يحاولون تحديد وضع قيادتهم، وأعتقد أنهم سيتمكنون من ذلك”.

وتأتي تصريحات ترامب، بعد أيام من اقتراح إيران اتفاقاً يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار مع تأجيل المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في وقت سابق من أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون مستوى العقوبات والضغط المفروض على طهران استثنائياً، وقال: “أعتقد أن الإيرانيين جادون في إخراج أنفسهم من المأزق الذي هم فيه”.