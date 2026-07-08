لقاء سوري قطري في جنيف لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري

جنيف-سانا
بحث وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، ممثلاً بمعاونة وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي، ومدير مديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية عبد المجيد العبدو، مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية في وزارة التجارة والصناعة القطرية أحمد بن محمد السيد، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح المشتركة.
وجاء اللقاء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة الوفد السوري في الاجتماعات الثامنة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، حيث بحث الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، وأولويات التعاون التنموي بين البلدين.
كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية في سوريا وقطر، بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.
وتستمر أعمال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في (WIPO) خلال الفترة من 7 حتى 15 تموز الجاري، حيث تبحث عدداً من الملفات المرتبطة بالتشريعات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير النظم والخدمات العالمية.
كما تناقش الاجتماعات آليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحوكمة، واستكشاف سبل توسيع مجالات الاستثمار القائم على الابتكار، ولا سيما المبادرات الجديدة التي تربط حقوق الملكية الفكرية بقطاع الاستثمار الرياضي والاقتصاد الإبداعي.
وتأتي هذه المباحثات في إطار حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، واستثمار المشاركات في المحافل الدولية لتطوير العلاقات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري ودعم جهود التنمية.
يشار إلى أن جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة تعقد اجتماعاتها سنوياً، لتقييم ما أُنجز من أعمال ورسم ملامح المرحلة المقبلة، وما أنجزته لجانها واتحاداتها المختلفة على مدار العام.