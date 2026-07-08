لقاء سوري قطري في جنيف لبحث فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري

‏ ‏جنيف-سانا‏

‏ ‏

بحث وفد من وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، ممثلاً بمعاونة وزير الاقتصاد ‌‏والصناعة لشؤون التجارة الداخلية رشا كركوكي، ومدير مديرية حماية الملكية ‌‏الصناعية والتجارية عبد المجيد العبدو، مع وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ‌‏في وزارة التجارة والصناعة القطرية أحمد بن محمد السيد، سبل تعزيز التعاون ‌‏الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم المصالح ‌‏المشتركة.‏

‏ ‏

وجاء اللقاء اليوم الأربعاء، على هامش مشاركة الوفد السوري في الاجتماعات ‌‏الثامنة والستين لجمعيات الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية ‌‏‌‏(‏WIPO‏) بمقر المنظمة في مدينة جنيف السويسرية، حيث بحث الجانبان الفرص ‌‏الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية، وأولويات التعاون التنموي بين ‌‏البلدين.‏

‏ ‏

كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية في سوريا ‏وقطر، ‏بما يسهم في تطوير العلاقات الاقتصادية، وزيادة التبادل التجاري ‏والاستثماري، ‏وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.‏

‏ ‏

وتستمر أعمال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في (‏WIPO‏) خلال الفترة من ‌‏‌‏7 حتى 15 تموز الجاري، حيث تبحث عدداً من الملفات المرتبطة بالتشريعات ‌‏الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتطوير النظم والخدمات العالمية.‏

‏ ‏

كما تناقش الاجتماعات آليات دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الحوكمة، ‌‏واستكشاف سبل توسيع مجالات الاستثمار القائم على الابتكار، ولا سيما المبادرات ‌‏الجديدة التي تربط حقوق الملكية الفكرية بقطاع الاستثمار الرياضي والاقتصاد ‌‏الإبداعي.‏

وتأتي هذه المباحثات في إطار حرص الجمهورية العربية السورية على تعزيز ‌‏التعاون الاقتصادي مع الدول الشقيقة، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، واستثمار ‌‏المشاركات في المحافل الدولية لتطوير العلاقات الاقتصادية، بما يسهم في زيادة ‌‏التبادل التجاري والاستثماري ودعم جهود التنمية.‏

يشار إلى أن جمعيات الدول الأعضاء في المنظمة تعقد اجتماعاتها سنوياً، لتقييم ما ‌‏أُنجز من أعمال ورسم ملامح المرحلة المقبلة، وما أنجزته لجانها واتحاداتها ‌‏المختلفة على مدار العام.‏

‏ ‏