اليابان.. تصادم خمسين سيارة يتسبب بوفاة امرأة وإصابة 26 آخرين

طوكيو-سانا

أسفر حادث مروري مروع متسلسل شمل أكثر من 50 سيارة، عن مصرع شخص واحد وإصابة 26 آخرين على طريق سريع في محافظة غونما شمال غرب العاصمة اليابانية طوكيو، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية.

وقالت شرطة الطرق السريعة في محافظة غونما: “إن التصادم المتسلسل وقع على الأرجح على طريق “كان-إيتسو” السريع وبدأ باصطدام بين شاحنتين في بلدة ميناكامي، على بعد حوالي 160 كيلومتراً شمال غرب طوكيو”، حيث أدى اصطدام الشاحنتين إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع، ولم تتمكن السيارات القادمة من خلفهما من استخدام المكابح على السطح الثلجي.

وأكدت الشرطة أن امرأة تبلغ من العمر 77 عاماً من طوكيو توفيت، فيما وردت تقارير عن وجود 5 حالات خطيرة بين الجرحى الـ 26 جراء هذا التصادم المتسلسل، الذي ضم أكثر من 50 مركبة.

وأعربت مصادر الشرطة عن اعتقادها بأن الثلوج على الطريق، تشكل أحد العوامل المسببة للحادث.

وتشهد اليابان موجة برد قارس، وحذرت السلطات من احتمال حدوث اضطرابات مرورية بسبب الثلوج الكثيفة والعواصف.