ناشطون كوريون يروون تفاصيل تعرضهم للتعذيب بعد اعتقالهم في أسطول الصمود

سيئول-سانا

أكد ثلاثة ناشطين كوريين جنوبيين تعرضهم للاعتداء والتعذيب على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء احتجازهم على متن أسطول الصمود لكسر الحصار عن قطاع غزة في الـ 18 من أيار الجاري.



ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” اليوم الخميس، عن الناشطين الثلاثة قولهم في مؤتمر صحفي عُقد بعد أيام من وصولهم إلى سيئول، عقب إطلاق القوات الإسرائيلية سراحهم: إنهم تعرضوا للتعذيب والإذلال، مشيرين إلى تعرض النساء للتحرش والاعتداء الجنسي، وتعرض الناشطين الآخرين للضرب المبرح على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقال كيم دونغ-هيون أحد الناشطين الثلاثة: “لقد تعرضنا للضرب مرات لا تحصى على مدى خمس إلى عشر دقائق، وكان هناك نزيف مستمر من أيدينا التي كانت مربوطة بأربطة الكابلات”، مشيراً إلى أن الكثيرين من الناشطين أجبروا على مشاهدة الاعتداء على زملائهم، وتعرضوا لإصابات خطيرة، جراء القنابل الصوتية والرصاص القماشي غير القاتل.



وكان ناشطون فرنسيون احتجزتهم إسرائيل خلال مشاركتهم في “أسطول الصمود”، الذي كان متوجهاً إلى غزة، أكدوا تعرضهم “للعنف” و”الإذلال” من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء توقيفهم.