سفينة حاويات جديدة تتعرض لهجوم بمقذوف مجهول قبالة الإمارات

لندن-سانا

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، أن سفينة حاويات تعرضت فجر اليوم الخميس، لهجوم بـ”مقذوف مجهول” قبالة سواحل الإمارات، ما تسبب في اندلاع حريق صغير على متنها.

ونقلت شبكة ” CNN” الإخبارية عن الهيئة، وهي السلطة البحرية المسؤولة عن المنطقة، قولها: “إن الحادث وقع على بُعد 35 ميلاً بحرياً شمال جبل علي، وهو ميناء رئيسي في دبي، مضيفة: إن التقييم الكامل للأضرار “تعذر بسبب الظلام”، لكن جميع أفراد الطاقم بخير.

ويُعد هذا الحادث الهجوم السادس خلال يومين على سفن عاملة في الخليج، في ظل تصعيد إيران لهجماتها على ناقلات النفط وسفن الشحن، وإمدادات الطاقة في المنطقة.

وفي وقت سابق من الليلة الماضية، اشتعلت النيران في ناقلتي نفط أجنبيتين في المياه العراقية إثر هجوم إيراني، أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، وإنقاذ 38 من أفراد الطاقم، كما اشتعلت النيران في ناقلة بضائع تايلاندية، وتم إجلاء طاقمها بعد تعرضها لهجوم في مضيق هرمز، فجر الأربعاء، وأبلغت سفينتان أخريان عن تعرضهما لهجوم في اليوم نفسه.