بكين: سنتخذ إجراءات لحماية شركاتنا في حال تعرضها لتمييز أوروبي

بكين-سانا

حذرت الصين من اتخاذ إجراءات مضادة رداً على أي معاملة تمييزية قد تواجهها شركاتها، جراء مراجعة الاتحاد الأوروبي لقانون الأمن السيبراني، داعية المفوضية الأوروبية إلى التعامل بجدية مع التعديلات والملاحظات التي قدمتها بكين.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، اليوم الخميس، عن المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية خه يونغ تشيان قولها: “إن بلادنا تمتلك الأدوات القانونية اللازمة، بما فيها قانون التجارة الخارجية ولوائح أمن سلاسل الإمداد، للرد على أي إجراءات تمييزية تستهدف مصالحها المشروعة”.

وأشارت المتحدثة إلى أن التمسك بلغة الحوار والمشاورات يظل الخيار الأمثل لتجاوز الخلافات مع الجانب الأوروبي، بما يضمن استقرار سلاسل الصناعة والتوريد على المستوى العالمي ويخدم مصالح الطرفين.

وكانت المفوضية الأوروبية قدمت في العشرين من كانون الثاني الماضي مراجعة لقانون الأمن السيبراني، تهدف من خلالها إلى وضع قيود بذريعة الحد من المخاطر المرتبطة بما تسميهم “الموردين عاليي المخاطر” في سلاسل توريد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل دول الاتحاد.