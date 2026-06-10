الصين تدعو إلى وقف التصعيد في الشرق الأوسط

بكين-سانا

أعربت الصين اليوم الأربعاء، عن قلقها العميق من تجدد تبادل الضربات بين الولايات المتحدة وإيران في الشرق الأوسط، داعيةً “جميع الأطراف” إلى “وقف التصعيد”.

ونقلت فرانس برس عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان قوله: “يجب على الأطراف المعنية التحلي بالهدوء، وضبط النفس، ووقف تصعيد النزاع، واتخاذ خطوات ملموسة لتخفيف حدة التوتر”، داعياً إلى “وقف شامل ودائم لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن”.

وكانت الولايات المتحدة شنت الليلة الماضية ضربات ضد إيران، رداً على إسقاط طهران طائرة “أباتشي” أمريكية يوم أمس الثلاثاء.

وفي المقابل ردت طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة مستهدفة مواقع في الكويت والبحرين والأردن، قالت: إنها قواعد أمريكية.

وأكدت واشنطن أن التقييمات الأولية تشير إلى نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض معظم الصواريخ والطائرات المسيّرة الإيرانية.