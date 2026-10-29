القنصلية التركية في حلب تنظم حفل استقبال بمناسبة عيد الجمهورية التركية

حلب-سانا

نظمت القنصلية التركية في حلب اليوم الخميس حفل استقبال في فندق شيراتون حلب، بمناسبة الذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية التركية، بحضور عدد من المسؤولين السوريين والأتراك وأعضاء مجلس الشعب وشخصيات دبلوماسية واقتصادية واجتماعية، وممثلين عن مختلف الطوائف.

بدأ الحفل بعزف النشيدين الوطنيين السوري والتركي، تلاه عرض رسالة مصورة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثم ألقى القنصل العام التركي في حلب، معمر هاكان جنكيز، كلمة تناول فيها العلاقات بين البلدين وآفاق تطوير التعاون المشترك.

وأوضح جنكيز في تصريح لـ سانا أن الاحتفال بعيد الجمهورية التركية في حلب للمرة الأولى بعد انقطاع دام 15 عاماً يحمل أهمية خاصة، معرباً عن أمله في مواصلة العمل المشترك لإعادة بناء المدينة وتعزيز العلاقات بين الشعبين السوري والتركي.

وأضاف جنكيز أن العلاقات بين البلدين تشهد تطوراً في المجالات التجارية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مشيراً إلى أهمية الروابط التاريخية والاجتماعية بين الجانبين.

من جهته، قال مدير العلاقات الدبلوماسية في مؤسسة “بوليتيكو تايمز” باسل الحاج جاسم في تصريح مماثل: إن “إقامة الحفل في حلب يعكس عمق الروابط التاريخية والاجتماعية بين الشعبين السوري والتركي”، لافتاً إلى الدور الاقتصادي الذي تؤديه المدينة في تعزيز التواصل بين البلدين والمنطقة.

بدوره، أوضح نائب رئيس غرفة تجارة حلب حسين عيسى أن قطاعات النسيج والأحذية والمنتجات الغذائية من أبرز المجالات التي يمكن أن تستفيد من توسيع التعاون التجاري بين سوريا وتركيا، مشيراً إلى أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين عام 2007.

ولفت عيسى إلى وجود مستثمرين أتراك في حلب، ولا سيما في مجالات البناء والتطوير العقاري والبنية التحتية، ما يسهم في الاستفادة من الخبرات التركية في هذه القطاعات.

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية في الـ29 من تشرين الأول من كل عام، وهو تاريخ إعلان الجمهورية ‏على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك في العام 1923.