باريس سان جيرمان يستعد لتقديم 80 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز

باريس-سانا

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد ‏مع لاعب وسط برشلونة الإسباني فيرمين لوبيز، في إطار مساعيه لتعزيز خياراته ‏الهجومية، وسط اهتمام مماثل من نادي تشيلسي الإنكليزي.

وذكر موقع “كوت أوفسايد” اليوم الخميس أن النادي الباريسي يدرس تقديم العرض ‏لضم الدولي الإسباني، في حين يفكر تشيلسي بدوره في تقديم عرض مالي كبير ‏لاستقطاب اللاعب.

ورغم تفضيل برشلونة الاحتفاظ بلوبيز، فإن الضغوط المالية التي يواجهها النادي قد ‏تدفعه إلى دراسة العروض الكبيرة المقدمة لضم اللاعب، بهدف توفير موارد مالية ‏تساعده على معالجة تحدياته الاقتصادية.

وكان تشيلسي حاول التعاقد مع لوبيز في صيف عام 2025، لكن اللاعب رفض ‏حينها فكرة الرحيل عن برشلونة.