باريس سان جيرمان يستعد لتقديم 80 مليون يورو لضم فيرمين لوبيز

باريس-سانا
يستعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتقديم عرض بقيمة 80 مليون يورو للتعاقد مع لاعب وسط برشلونة الإسباني فيرمين لوبيز، في إطار مساعيه لتعزيز خياراته الهجومية، وسط اهتمام مماثل من نادي تشيلسي الإنكليزي.
وذكر موقع “كوت أوفسايد” اليوم الخميس أن النادي الباريسي يدرس تقديم العرض لضم الدولي الإسباني، في حين يفكر تشيلسي بدوره في تقديم عرض مالي كبير لاستقطاب اللاعب.
ورغم تفضيل برشلونة الاحتفاظ بلوبيز، فإن الضغوط المالية التي يواجهها النادي قد تدفعه إلى دراسة العروض الكبيرة المقدمة لضم اللاعب، بهدف توفير موارد مالية تساعده على معالجة تحدياته الاقتصادية.
وكان تشيلسي حاول التعاقد مع لوبيز في صيف عام 2025، لكن اللاعب رفض حينها فكرة الرحيل عن برشلونة.