أوروبا تبحث عن “مظلة” بديلة وتتأهب لمرحلة ما بعد الناتو

عواصم- سانا

تتسارع التطورات في القارة الأوروبية نحو صياغة مشهد تحالف جديد يكسر عقوداً من التبعية لواشنطن، حيث بدأت العواصم الأوروبية تحركات جادة لتعزيز “الانخراط المشترك” وتفعيل خطط دفاعية مستقلة، وسط مخاوف من انهيار تحالف “الناتو” أو انسحاب الولايات المتحدة منه.

“ناتو” أوروبي

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” في تقرير لها بهذا الصدد، أن دوائر صنع القرار في القارة بدأت تفعيل “خطة احتياطية” تمنح أوروبا القدرة على حماية نفسها بالاعتماد على بُنى عسكرية ذاتية.

ويسعى المسؤولون الأوروبيون إلى ما بات يُعرف بـ “ناتو أوروبي”، يهدف إلى إحلال ضباط وقادة أوروبيين في مناصب القيادة والسيطرة التي كانت حكراً على الأمريكيين، وتعويض القدرات العسكرية واللوجستية بأصول محلية لضمان استمرارية العمليات العسكرية بعيداً عن الرؤية السياسية في واشنطن.

الموقف الألماني وتحدي “الموثوقية”

تقرير الصحيفة أشار إلى أن هذه الخطط ليست وليدة اللحظة، بل بدأت تتبلور منذ العام الماضي نتيجة القلق العميق حيال “موثوقية” الولايات المتحدة كحليف، وقد شهد الموقف الألماني تحولاً جذرياً، فبعد سنوات من المعارضة لأي تحرك أوروبي مستقل، باتت برلين اليوم من أكبر الداعمين لتعزيز السيادة الأمنية للقارة، خاصة في ظل رفض أوروبا الانجرار خلف السياسات الأمريكية في بؤر التوتر الدولية، ومنها التصعيد المتعلق بالملف الإيراني.

“نمر من ورق”.. نظرة أمريكية حادة للحلفاء

وتأتي التحركات الأوروبية رداً مباشراً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لم يتردد في وصف الحلف بأنه “نمر من ورق” وهدد بالتخلي عن حماية الدول التي لا تلبي مطالبه المالية.

وهذا الخطاب الحاد من قبل ترامب دفع قادة أوروبيين، مثل الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إلى التأكيد على أن عملية نقل عبء الدفاع إلى أوروبا “جارية بالفعل”، مشدداً على ضرورة أن يكون هذا التحول “محكوماً ومنظماً” لتجنب الفوضى في حال حدوث انسحاب أمريكي مفاجئ.

إرث التبعية الثقيل ونقص الإمكانات

وعلى الرغم من الطموحات الأوروبية، يواجه المشروع تحديات لوجستية وتقنية هائلة؛ فالهيكل التنظيمي للناتو مصمم تاريخياً ليكون تحت القيادة الأمريكية في كل شيء، من الاستخبارات إلى شبكات الإمداد.

ويقر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بحسب وسائل اعلام دولية، بأن النقاشات داخل الحلف “ليست سهلة”، حيث لا تزال القارة تفتقر إلى أنظمة الإنذار المبكر، والأقمار الصناعية، وقدرات الردع النووي التي توفرها واشنطن، وهي فجوات نتجت عن سنوات طويلة من نقص الإنفاق العسكري والارتهان للقرار الأمريكي.

حلول لإعادة التموضع

وفي إطار الاستعداد للمرحلة المقبلة، أشارت مصادر أوروبية إلى أن بعض الدول بدأت مناقشة إعادة العمل بـ “التجنيد الإجباري” كضرورة لضمان نجاح الخطة الدفاعية.

ولفتت المصادر إلى أن قوات أوروبية بدأت بتولي قيادة مناورات كبرى، خاصة في منطقة الشمال الأوروبي المحاذية لروسيا، في رسالة واضحة مفادها أن القارة بدأت فعلياً في بناء “هوية عسكرية” خاصة بها، في مواجهة المتغيرات الدولية الجديدة.