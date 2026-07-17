فرنسا وانكلترا.. صراع التعويض وحصد البرونزية في مونديال 2026

ميامي-سانا

تتواصل منافسات كأس العالم 2026 لكرة القدم منتصف ليل غد بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث التي تجمع منتخبي فرنسا وإنكلترا على ملعب “هارد روك” في مدينة ميامي الأمريكية.

ووصل المنتخب الفرنسي إلى مباراة المركز الثالث، بعد خسارته في نصف النهائي أمام المنتخب الإسباني بهدفين دون رد، بينما خسر المنتخب الإنكليزي أمام نظيره الأرجنتيني بهدفين مقابل هدف لتتبدد آمال المنتخبين في المنافسة على اللقب.

وتمثل المباراة فرصة للمنتخب الفرنسي بقيادة مدربه ديدييه ديشان لإنهاء مشواره مع “الديوك” بنتيجة إيجابية إذ أعلن سابقاً أن البطولة ستكون الأخيرة له مع المنتخب، كما يعول على خبرة قائده كيليان مبابي الذي يعد أبرز الأوراق الهجومية ويطمح إلى إضافة إنجاز جديد إلى سجله الدولي.

وفي المقابل يدخل المنتخب الإنكليزي اللقاء بقيادة مدربه الألماني توماس توخيل واضعاً نصب عينيه إحراز المركز الثالث، مستنداً إلى مجموعة من اللاعبين الذين قدموا مستويات جيدة طوال البطولة وفي مقدمتهم هاري كين وجود بيلينغهام وبوكايو ساكا.

ورغم أن المباراة تأتي خارج دائرة المنافسة على اللقب فإنها تحظى بأهمية كبيرة للمنتخبين سواء من الناحية المعنوية أو في ختام المشاركة العالمية إذ يسعى كل منهما إلى مغادرة البطولة بفوز يؤكد مكانته بين كبار منتخبات العالم.

وتختتم منافسات كأس العالم 2026 يوم الأحد المقبل، بالمباراة النهائية التي تجمع منتخبي إسبانيا والأرجنتين لتحديد بطل النسخة الثالثة والعشرين من البطولة.