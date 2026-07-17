انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز مع تصاعد التوترات

نيودلهي-سانا

أظهرت بيانات الشحن انخفاض حركة العبور في مضيق هرمز، إذ عبرت ثلاث سفن فقط أمس الخميس، وهو أدنى مستوى يومي منذ أيار الماضي، في ظل تصاعد الهجمات والتوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الجمعة عن بيانات ملاحية أن معظم السفن أوقفت رحلاتها أو عادت أدراجها بعد أحدث هجمات شنتها طهران على السفن، واستئناف الولايات المتحدة الحصار البحري على الموانىء الإيرانية.

وأوضحت البيانات أن ناقلتي وقود وغاز مسال عبرتا المضيق أمس، قبل أن تتوقفا في خليج عمان، فيما عادت ناقلة أخرى كانت قد خرجت من المضيق إلى الخليج.

وأشارت البيانات إلى أن 11 سفينة فقط عبرت المضيق أول أمس الأربعاء، مقارنة بمتوسط يومي بلغ نحو 125 سفينة قبل تصاعد التوترات، فيما لم تعبر ناقلات النفط الخام العملاقة أو ناقلات الغاز الطبيعي المسال المضيق لليوم الثاني على التوالي أمس الخميس.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أعلنت في وقت سابق اليوم، أن ناقلة تعرضت للإصابة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها قبالة سواحل سلطنة عمان.